Am Volkstrauertag fand auch auf dem Friedhof in Freiendiez eine Gedenkveranstaltung statt. Reden und Musik mahnten angesichts weltweiter Gewalt eindringlich zur Bewahrung des Friedens.
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Zum Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege fand im Rahmen des Volkstrauertags am Sonntag auf dem Friedhof von Freiendiez eine Trauerfeier statt. Dazu hatten der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VdK), Ortsverband Diez, und die Bürgermeisterin der Stadt Diez, Anette Wick, Behörden, Bundeswehr, Vereine, Verbände und Parteien eingeladen.