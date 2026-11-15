Volkstrauertag in Rhein-Lahn
Diezer gedenken Opfern der Weltkriege
Auch in Freiendiez wurde am Volkstrauertag eine Gedenkfeier für die Opfer von Krieg und Gewalt abgehalten. Ihr Schicksal mahnt u
Auch in Freiendiez wurde am Volkstrauertag eine Gedenkfeier für die Opfer von Krieg und Gewalt abgehalten. Ihr Schicksal mahnt uns, Frieden, Menschlichkeit und Zusammenhalt zu bewahren.
Rolf-Peter Kahl

Am Volkstrauertag fand auch auf dem Friedhof in Freiendiez eine Gedenkveranstaltung statt. Reden und Musik mahnten angesichts weltweiter Gewalt eindringlich zur Bewahrung des Friedens.

Lesezeit 1 Minute
Zum Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege fand im Rahmen des Volkstrauertags am Sonntag auf dem Friedhof von Freiendiez eine Trauerfeier statt. Dazu hatten der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VdK), Ortsverband Diez, und die Bürgermeisterin der Stadt Diez, Anette Wick, Behörden, Bundeswehr, Vereine, Verbände und Parteien eingeladen.
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