Volkstrauertag in Rhein-Lahn Diezer gedenken Opfern der Weltkriege Rolf-Peter Kahl 15.11.2026, 17:00 Uhr

i Auch in Freiendiez wurde am Volkstrauertag eine Gedenkfeier für die Opfer von Krieg und Gewalt abgehalten. Ihr Schicksal mahnt uns, Frieden, Menschlichkeit und Zusammenhalt zu bewahren. Rolf-Peter Kahl

Am Volkstrauertag fand auch auf dem Friedhof in Freiendiez eine Gedenkveranstaltung statt. Reden und Musik mahnten angesichts weltweiter Gewalt eindringlich zur Bewahrung des Friedens.

Zum Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege fand im Rahmen des Volkstrauertags am Sonntag auf dem Friedhof von Freiendiez eine Trauerfeier statt. Dazu hatten der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VdK), Ortsverband Diez, und die Bürgermeisterin der Stadt Diez, Anette Wick, Behörden, Bundeswehr, Vereine, Verbände und Parteien eingeladen.







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