Die Grafenstadt pflegt die Tradition mit ihrem Frühlingsmarkt seit vielen Jahren und mit ihm auch den fröhlichen Trubel, das Feilschen, das gemütliche Bummeln und einiges an Klatsch und Tratsch über Gott und die Welt. Mit einem großen Angebot der Geschäfte an Geschenkideen zu Ostern, mit allerlei Nützlichem und Brauchbarem, aber auch manch skurrilen Artikel, die an den rund 100 Marktständen der bunten Einkaufsmeile von der Wilhelm- über die Rosenstraße, bis über den Neuen und Alten Marktplatz, bis weit in die Altstadtstraße präsentiert wurden.

Bei trockenem Frühlingswetter verwandelte sich die Innenstadt von Diez am Sonntag in eine farbenfrohe Einkaufsmeile, die für Groß und Klein gleichermaßen zum Erlebnis wurde. Viele Menschen aus Diez und Umgebung hatten die Einladung angenommen und nahmen die angebotenen Waren in Augenschein. Wer über den Markt bummelte, konnte mit allen Sinnen genießen: sehen, riechen, schmecken – das Motto des Marktes war überall spürbar. Das Angebot reichte von Bekleidung, Schmuck und Porzellan über Blumen, Süßigkeiten und Gewürzen, bis hin zu Spielwaren, Diabetiker-Socken, Musik-CDs, kunsthandwerklichen Gegenständen sowie allerlei Osterdeko und bunte Eiern. Ein wahres Paradies für alle, die gerne stöbern, feilschen und das Besondere suchen. Und bei den meisten Besuchern blieb gestern die Küche kalt. Die kulinarischen Angebote des Marktes waren ebenfalls überaus reichhaltig. Ob deftig oder süß, jede Geschmacksrichtung wurde abgedeckt. An vielen Stationen durften die Besucher an bereitgestellten Tischen und Bänken Platz nehmen, sich ausruhen und vergnügen.

„So wie das Wetter war, war auch die Stimmung – ansteigend gut. “

Marktmeister Otmar Schüler zum Frühlingsmarkt

Viele Erlebnis- und Aktionsstände der Diezer Vereine und Verbände taten zusätzliches. Sie bereiteten Spaß, Abwechslung und Unterhaltung. “Bleib bei mir", rief ein Vater seinem allerjüngsten Sprössling nach, der wie der Wind Richtung Kinderschminkstation, vorbei am Karussell, davon fegte. Der achtjährige Martin aus Oberzeuzheim strebte dagegen auf den neuen Marktplatz, zu einem Sportwagen der Autoausstellung. Drei junge Mütter, die ihren Nachwuchs im Kinderwagen geschickt über die Rosenstraße steuerten, lobten den Markt: „Perfekt – um noch ein Ostergeschenk zu besorgen.“

Ein besonderer Anziehungspunkt war auch in diesem Jahr wieder die Automobilausstellung, bei der die Diezer Autohäuser ihre neuesten Modelle präsentierten. Hier trafen sich Technikbegeisterte zum Fachsimpeln, informierten sich über Innovationen in der Automobilbranche und konnten sich ganz aus der Nähe einen Eindruck der neuesten Fahrzeugtrends verschaffen. „So wie das Wetter war, war auch die Stimmung – ansteigend gut“, strahlte Marktmeister Otmar Schüler schon am frühen Nachmittag. Und der Werbeslogan der Stadt: „Mich zieht’s nach Diez“ hatte am Sonntag einmal mehr seine Berechtigung.