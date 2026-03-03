Barrierefreiheit fehlt weiter Diezer Bahnhof gibt abschreckendes Bild ab Andreas Galonska 03.03.2026, 06:00 Uhr

i Das Empfangebäude des Diezer Bahnhofs ist eigentlich ein schmuckes Bauwerk, das allerdings immer weiter dem Verfall preisgegeben ist. Alle Vorschläge zur Umnutzung sind dort im Sande verlaufen. Andreas Galonska

Viele Bahnstationen an der Lahn sind unansehnlich – ganz besonders ist das am Diezer Bahnhof der Fall. Das Empfangsgebäude verfällt immer weiter, von einem barrierefreien Zugang zu den Zügen ist man weit entfernt.

Bei der Betrachtung der Stationen entlang der Lahntalbahn nimmt der Diezer Bahnhof weiterhin eine traurige Position ein. Das eigentlich attraktive Empfangsgebäude verfällt weiter und vermittelt Bahnreisenden einen abschreckenden Eindruck.Das Empfangsgebäude befindet sich seit langer Zeit in privater Hand.







