Besonderes Musikerlebnis
Diezer Altstadt wurde zum „KlangFluss“
Ein breites musikalisches Angebot gab es beim Diezer KlangFluss: Das 14-köpfige Rhein Main Jazz Orchestra spielte im Garten des
Ein breites musikalisches Angebot gab es beim Diezer KlangFluss: Das 14-köpfige Rhein Main Jazz Orchestra spielte im Garten des Hauses Eberhard mehrere instrumentale Stücke mit viel Raum für Soloimprovisationen.
Rolf-Peter Kahl

Drei Bühnen, sechs Bands und eine Altstadt voller Musik: Beim dritten „Diezer KlangFluss“ wurde Diez zum Festival. Zwischen Rock, Jazz und Klassik floss der Sound durch die Stadt.

Lesezeit 2 Minuten
Die Grafenstadt kann nicht nur Schloss und Lahn – Diez kann auch Groove, Rock, Jazz und jede Menge musikalische Überraschungen. Am vergangenen Samstag wurde dies beim dritten „Diezer KlangFluss“ einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Von 16 bis 22 Uhr verwandelte sich die Altstadt in ein lebendiges Festivalgelände, auf dem Musik, Begegnungen und sommerliche Atmosphäre miteinander verschmolzen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren