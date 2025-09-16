Der Lesesommer der Stadtbibliothek Diez ist eine Sommeraktion für Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren, die das Lesen fördern soll. Und die sehr gut ankommt, wie unserer Zeitung erfahren hat.

Das Leseförderung und Humor gut zusammenpassen, davon konnten sich auch die Besucher beim Abschluss des diesjährigen Lesesommers in der Diezer Stadtbibliothek überzeugen.

146 Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren liehen 1158 Bücher aus.

„Wir hatten, was die reinen Zahlen angeht, den zweitbesten Lesesommer der letzten Jahre“, freut sich die Leiterin der Diezer Stadtbibliothek, Monika Kaule. Insgesamt hatten sich 146 Schüler im Alter von sechs bis 16 Jahren angemeldet, von denen 98 mindestens drei Bücher lasen, wofür sie eine Urkunde sowie eine Einladung zur Abschlussveranstaltung mit Clown Larry erhielten. Die meisten Teilnehmer waren zwischen sieben und neun Jahren alt. Es wurden 1158 Bücher ausgeliehen.

Erfolgreiche Teilnehmer können ihre Urkunden in der Schule vorlegen und nach einem Vermerk im Zeugnis fragen. So ist der Erfolg auch hier dokumentiert. „Aber auch jene Kinder, die nur ein Buch lasen, konnten an der landesweiten Verlosung des Landesbibliothekszentrums teilnehmen. Der Hauptpreis war eine Eintrittskarte für den Europapark in Rust. Das ist immer der Renner“, erklärt Kaule. Doch auch die Stadtbibliothek Diez griff tief in die Tasche und verloste zusätzlich Trinkflaschen und Büchergutscheine.

„Die Kinder kommen individuell aus eigener Motivation“,

freut sich Monika Kaule.

Eine weitere Voraussetzung für die Teilnahme an der Verlosung ist ein Bericht darüber, wie das Buch dem Leser gefallen hat. Neuerdings kann dieser auch schriftlich erfolgen anstatt in Form eines mündlichen Berichts, wovon viele Kinder in diesem Jahr Gebrauch machten. Was Monika Kaule besonders freut: „Die Kinder kommen individuell aus eigener Motivation, zum Beispiel weil die beste Freundin auch mitmacht.“ Die Ergebnisse der landesweiten Preisziehung werden im Oktober bekannt gegeben.

Jedes Jahr nehmen mehr Bibliotheken teil

Der Lesesommer besteht seit 2008. Die Stadtbibliothek Diez ist von Anfang an dabei. Seitdem kommen jedes Jahr weitere teilnehmende Bibliotheken hinzu. Besonders beliebte Bücher in diesem Jahr waren „Gummibärchenalarm am Kiosk“ und die Reihe „Aus dem Schultagebuch“, erzählt Jessica Gerwien, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste.

Die z entrale Stärke in der Bibliothekslandschaft Rheinland-Pfalz

Auch der „Vorlesesommer“ war in diesem Jahr wieder ein großer Erfolg. Hierbei dürfen sich die Geschwister der Schulkinder anmelden, lassen sich vorlesen und sammeln hierfür Punkte. Der Vorlesesommer geht zurück auf eine Initiative der Stadtbibliothek Diez, die sich bald so großer Beliebtheit erfreute, dass sie auf Landesebene übernommen wurde. „Andere Büchereien hatten aber im selben Zeitraum ähnliche Ideen“, meint Kaule bescheiden. Die Durchführung sei jedoch ohne die tatkräftige Unterstützung des Landesbibliothekszentrums (LBZ) nicht möglich. Es wurden Lesesommerbücher im Wert von über 1.600 Euro angeschafft. Die Hälfte davon mithilfe von Fördergeldern des LBZ: „Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist dies die zentrale Stärke in der Bibliothekslandschaft Rheinland-Pfalz“, ist Monika Kaule überzeugt.