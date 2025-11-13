Sozialbetrug am Amtsgericht Diez: Zu viel Heizkostenzuschuss führt zu Geldstrafe Thorsten Kunz 13.11.2025, 17:00 Uhr

i Am Amtsgericht Diez musste sich ein 38-Jähriger aus der VG Diez verantworten, der zu Unrecht Zuschüsse des Arbeitsamtes erhalten hatte. Andreas Galonska

Auch unbescholtene Bürger können vor Gericht landen, wie der Fall zeigt: Ein 38-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Diez hat bei dem Antrag für Heizkostenzuschuss einen Fehler gemacht und zu viel Geld vom Amt erhalten – nun zahlt er eine Geldstrafe.

Vor dem Amtsgericht Diez musste sich kürzlich ein Mann aus der Verbandsgemeinde Diez verantworten, weil er gegenüber den Behörden falsche Angaben zu seinen Heizkosten gemacht und vom Staat über einen längeren Zeitraum insgesamt 1632 Euro Heizkostenzuschuss zu Unrecht bezogen hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen