Übergriff auf dem Wirt Diez: Wurde 17-Jährige auf dem Schulweg überfallen? 17.11.2025, 16:37 Uhr

i Eine 17-Jährige soll laut Polizeiangaben am Montagmorgen auf dem Schulweg in Diez überfallen wollen sein. David Inderlied/dpa. picture alliance/dpa

Ein unbekannter Täter soll am Montag versucht haben, eine 17-Jährige auf dem Schulweg in Diez mit einem Taschentuch über Mund und Nase zu betäuben. Sie konnte sich wehren. Von dem möglichen Täter fehlt jede Spur. Was war auf dem Taschentuch?

Am Montagmorgen berichtete eine junge Frau aus Diez, auf dem Schulweg überfallen worden zu sein. Durch eine Sozialarbeiterin der Nikolaus-August-Otto-Schule wurde der Polizeiinspektion Diez mitgeteilt, dass sich eine 17-jährige Schülerin an sie gewandt und von einem Überfall auf sie berichtet habe.







