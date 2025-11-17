Diez: Wurde 17-Jährige auf dem Schulweg überfallen?

Ein unbekannter Täter soll am Montag versucht haben, eine 17-Jährige auf dem Schulweg in Diez mit einem Taschentuch über Mund und Nase zu betäuben. Sie konnte sich wehren. Von dem möglichen Täter fehlt jede Spur. Was war auf dem Taschentuch?
Lesezeit 1 Minute
Am Montagmorgen berichtete eine junge Frau aus Diez, auf dem Schulweg überfallen worden zu sein. Durch eine Sozialarbeiterin der Nikolaus-August-Otto-Schule wurde der Polizeiinspektion Diez mitgeteilt, dass sich eine 17-jährige Schülerin an sie gewandt und von einem Überfall auf sie berichtet habe.