„Lebendige Zentren – Aktive Stadt“, so heißt das Städtebauförderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz, in das die Diezer Kernstadt schon im Sommer 2023 aufgenommen wurde. „In Summe wurden uns Fördergelder in Höhe von 8,9 Millionen Euro zugesagt“, sagt Stadtbürgermeisterin Annette Wick. Um das Geld auch ausgeben zu können, musste die Stadt ein „Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept“ (ISEK) aufstellen. Für rund 51.000 Euro übernahm das Fachbüro „Stadt Beratung Dr. Sven Fries GmbH“ aus Speyer diesen Auftrag. Nun gab der Diezer Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für das inzwischen auch vom Innenministerium abgenommene Konzept.

„Wichtig ist die Steuerung des Gesamtprozesses. Dazu wird im Oktober/November eine Lenkungsgruppe ins Leben gerufen.“ Stadtbürgermeisterin Annette Wick beschreibt das weitere Vorgehen.

„Die heutige Beschlussvorlage ist ein wichtiger Meilenstein“, erklärte dann auch Rebecca Körnig-Pich, Büroleiterin bei der Dr. Fries GmbH. „Nun kann die eigentliche Arbeit beginnen“, sagte die Expertin voraus. Aber gab es in Diez nicht schon einmal ein solches Förderprogramm, sodass der Bedarf diesmal vielleicht gar nicht so groß ist? „Die Städtebauförderung damals bezog sich auf das Gebiet der Rosen- und Wilhelmstraße“, erläutert Annette Wick die Hintergründe. „Im Zusammenhang mit der Umgehungsstraße wurden die beiden Straßen neu und verkehrsberuhigt gestaltet.“ Seitens der Stadt gab es auch Fördergelder für Hausbesitzer, um private Sanierungen durchzuführen. „Das heutige Sanierungsgebiet ist aber wesentlich größer“, betont Wick. „Denn es umfasst auch die Altstadt rund um das Grafenschloss und den Bereich der Untergasse und Schaumburger Straße.“ Dort gibt es auch einen „immensen Sanierungsstau“ von privaten Gebäuden. Wie aber geht es nun weiter?

Stadtrat und Ausschüsse bleiben eingebunden

„Wichtig ist die Steuerung des Gesamtprozesses“, sagt Annette Wick. „Dazu wird im Oktober/November eine Lenkungsgruppe ins Leben gerufen.“ Diese besteht neben ihr unter anderem aus Mitarbeitern der Verwaltung, Ratsmitgliedern, dem Beratungsbüro und weiteren Betroffenen und Experten. „Eine der ersten Aufgaben wird die Erstellung einer Prioritätenliste sein“, fährt Wick fort. Viel Aufwand wird die Abwicklung der Fördermittel in Anspruch nehmen, vermutete bereits in der Stadtratssitzung Rebecca Körnig-Pich. Denn die Gelder werden während des zehnjährigen Förderzeitraums projektbezogen in jährlichen Tranchen beantragt. Stadtrat und Ausschüsse sind dabei eingebunden und beraten und entscheiden über alle größeren Projekte, versicherte die Expertin auf Nachfrage eines Ratsmitglieds. Und welche möglichen Projekte und Maßnahmen gibt es nun?

i Unter anderem mithilfe von Infotafeln und -veranstaltungen wurde die Öffentlichkeit informiert und dabei auch Wünsche und Vorstellungen der Betroffenen abgefragt. Johannes Koenig

Rund ein Drittel des etwa 100 Seiten starken Stadtentwicklungsplans macht einen Maßnahmenkatalog aus. Dieser ist in die Handlungsfelder städtebauliche Gestaltung, Grünflächen und Klima, Mobilität sowie Wirtschaft und Tourismus untergliedert. Und welches Projekt steht da an erster Stelle? „Für mich hat die Sanierung unseres städtischen Hauses Eberhard erste Priorität“, betont Wick. „Ein historisch wertvoller Ort für Kunst und Kultur in unserer Stadt. Aufgrund des maroden Zustands für diese Veranstaltungen nicht mehr nutzbar“, so die Bürgermeisterin weiter. Eine umfassende Sanierung wird daher auch im Entwicklungskonzept vorgeschlagen. Aber da sich das Haus Eberhard laut ISEK in der Diezer Denkmalzone Altstadt befindet und außerdem auf der Denkmalliste des Landes als Kulturdenkmal vermerkt ist, wird mit denkmalschutzrechtlichen Auflagen zu rechnen sein und das gilt offenbar nicht nur für das eine einzige Haus.

Denn ein Großteil des Sanierungsgebietes ist in der Denkmalliste als historisch wertvoll und schutzwürdig aufgeführt und steht somit unter Denkmalschutz, gibt Annette Wick zu bedenken. Die Optimierung der Lahnanlagen, Ankauf und Nachnutzung des Bahnhofgebäudes, ein klimagerechter Marktplatz und ein Mobilitätskonzept sind weitere Handlungsfelder, die im Entwicklungskonzept aufgelistet sind. Die veranschlagte Umsetzungszeit schwankt da zwischen „kurzfristig“ wie beim Haus Eberhard, „mittelfristig“ (Bahnhof) und „langfristig“ (klimagerechter Marktplatz).