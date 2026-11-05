Tragfähige Konzepte gesucht Diez: Wer will einen Bahnhof kaufen? Till Kronsfoth 05.11.2026, 16:00 Uhr

i Das Empfangsgebäude des Diezer Bahnhofs ist architektonisch ein Hingucker, der jedoch zunehmend dem Verfall preisgegeben ist. Alle Vorschläge zur Umnutzung verliefen bislang im Sande. Andreas Galonska

Seit 20 Jahren beschäftigt sich Architekt André Richter mit Konzepten zur Nutzung des Diezer Bahnhofes: Manche waren tragfähig, andere nicht.

Erfahrene Monopoli-Spieler wissen: Der Erwerb eines Bahnhofes ist riskant. Denn sie sind vergleichsweise teuer und aufgrund der Lage verirrt sich nur selten ein anderer Mitspieler dorthin, um Miete zu entrichten. Vielleicht hat der Eigentümer des Diezer Bahnhofes auch deshalb einen Experten beauftragt, mögliche Käufer für das seit Langem ungenutzte Gebäude zu akquirieren.







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