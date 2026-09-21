Zweiter Weltkrieg Diez: „Weil es Einmischung braucht“ Till Kronsfoth 21.09.2026, 12:33 Uhr

i Verantwortung ist kein abgeschlossener Prozess, darin waren sich alle Anwesenden einig. Till Kronsfoth

Nach aufwendiger Restaurierung ist das Denkmal für die 16 ermordeten Luxemburger im Ruhepark Robert Heck wieder vollständig: Bei der Wiedereinweihung des Denkmals waren zahlreiche Gäste aus Luxemburg anwesend, darunter auch Nachfahren der Opfer.

Nach langer Restaurierung wurde am vergangenen Samstag das Denkmal für die 16 während des Zweiten Weltkrieges in Diez ermordeten Luxemburger im Ruhepark Robert Heck enthüllt. Viele Ehrengäste aus Luxemburg wohnten der feierlichen Zeremonie bei. Keine Fahnenflucht, sondern „Heldenmut“ Georg Pick, Vorsitzender der Kulturstiftung Diez, in dessen Verantwortung der Ruhepark Robert Heck und somit auch die Unterhaltung des Denkmals liegt, ...







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