Vergleich Sachsenhäuser Kirmes Diez: Vorfreude auf Frühlingsfest steigt Till Kronsfoth 14.04.2026, 19:00 Uhr

i Ein Blick ins Archiv: Die Sachsenhäuser Kirmes in Diez 1952. Gerd Dutiné

Kurz vor Beginn des zweiten Diezer Frühlingsfestes scheut Organisator Thorsten Behr den Vergleich mit der Sachsenhäuser Kirmes nicht. Seine Familie stellte jahrzehntelang etliche Fahrgeschäfte auf dem Traditionsvolksfest.

Vom 24. bis 27. April steigt das zweite Diezer Frühlingsfest. Wie 2025 soll es eine große Kirmes mit Buden und Fahrgeschäften geben. So manchem kommen Erinnerungen an die Sachsenhäuser Kirmes in den Sinn. Sie war mit Unterbrechungen 150 Jahre lang das Diezer Volksfest, bis es 2017 eingestellt wurde.







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