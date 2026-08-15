Zeugenbefragung abgeschlossen Diez: Verdächtiger vom Baggersee identifiziert Till Kronsfoth 15.08.2026, 16:00 Uhr

i Ob tatsächlich Fotos angefertigt wurden, konnte nicht geklärt werden. Natalie Zwing (Archiv)

Keine Anzeichen für eine Verletzung von Persönlichkeitsrechten: Dem Zeigen des Hitlergrußes ging ein Wortgefecht voraus.

Der mutmaßliche Täter, der Ende Juni am Diezer Baggersee Frauen fotografiert und den Hitlergruß gezeigt haben soll, konnte von der Polizei nun ermittelt werden, wie der Leiter der Polizeiinspektion Diez, Olaf Schmidt, im Gespräch mit unserer Zeitung exklusiv verriet: „Die Zeugenbefragungen gestalteten sich schwierig, da die betreffenden Personen teilweise nicht im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Diez leben.







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