Eine eklige Erfahrung Diez: Urin im Fahrkartenautomaten Till Kronsfoth 19.03.2026, 17:00 Uhr

i Der verunreinigte Schlitz am Fahrkartenautomaten des Diezer Bahnhofs. Fabian Ruprecht

Seit mittlerweile drei Wochen wird der vollgepinkelte Schlitz des Fahrkartenautomaten am Diezer Bahnhof nicht gereinigt. Eine Reaktion der Bahn lässt auf sich warten.

Eine äußerst unappetitliche Erfahrung musste ein Pendler Ende Februar am Diezer Bahnhof machen. Fabian Ruprecht wollte dem Fach des Fahrkartenautomaten ein Ticket entnehmen und griff in eine Urinpfütze. „Ich habe die auf dem Automaten notierte Nummer angerufen und mir wurde gesagt, das Gerät werde gleich morgen gereinigt.







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