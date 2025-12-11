Hauswände markiert Diez: Unkastrierter Kater sorgt für Shitstorm Johannes Koenig 11.12.2025, 12:00 Uhr

i Der in einer Diezer Nachbarschaft gefundene Kater befindet sich nun im Tierheim in Quarantäne. Ein Besitzer konnte nicht ermittelt werden. Sabine Weinkath

Ein unkastrierter Kater taucht in einer Diezer Nachbarschaft auf und pinkelt an eine Hauswand. Der Hausbesitzer sucht in den sozialen Medien nach dem Tierhalter und kündigt an, den Kater ins Tierheim zu bringen, worauf ein Shitstorm entbrennt.

Ende gut, alles gut? Jüngst brach in den sozialen Medien ein Shitstorm rund um einen unkastrierten Kater aus, der ein Haus in Diez „belagerte“, die Hauswand markierte und offenbar die im Haus lebenden Katzen in den „Hausarrest“ zwang. Inzwischen befindet sich der Kater in Obhut des Diezer Tierheims.







