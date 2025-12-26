Diez und Schliem: Wo die Polizei Handlungsbedarf sieht

Rettungshubschraubereinsätze und eine gesperrte Bundesstraße: Die Adventszeit für Anlieger der B42 war nicht die entspannteste. Doch die Straße am Rhein ist nicht der „gefährlichste“ Flecken für den fließenden Verkehr im Kreis.
Innerhalb kürzester Zeit gab es zwei Crashs auf der B42 im Rhein-Lahn-Kreis. Einmal bei St. Goarshausen, der jüngste nun bei Braubach. In beiden Fällen wurden Menschen teils schwer verletzt, und es musste die Bundesstraße stundenlang gesperrt werden. Dennoch ist die Straße nicht die gefährlichste, wie Zahlen und Einschätzungen der Polizei zeigen.