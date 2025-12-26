Unfälle im Rhein-Lahn-Kreis Diez und Schliem: Wo die Polizei Handlungsbedarf sieht Daniel Rühle 26.12.2025, 20:00 Uhr

i Wo passieren auf den Bundesstraßen im Rhein-Lahn-Kreis die meisten Unfälle und wieso? Und wo schaut die Polizei ganz genau hin? Stefan Puchner/dpa. dpa

Rettungshubschraubereinsätze und eine gesperrte Bundesstraße: Die Adventszeit für Anlieger der B42 war nicht die entspannteste. Doch die Straße am Rhein ist nicht der „gefährlichste“ Flecken für den fließenden Verkehr im Kreis.

Innerhalb kürzester Zeit gab es zwei Crashs auf der B42 im Rhein-Lahn-Kreis. Einmal bei St. Goarshausen, der jüngste nun bei Braubach. In beiden Fällen wurden Menschen teils schwer verletzt, und es musste die Bundesstraße stundenlang gesperrt werden. Dennoch ist die Straße nicht die gefährlichste, wie Zahlen und Einschätzungen der Polizei zeigen.







