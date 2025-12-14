Diez: Tiefbrunnenreparaturen kosten etwa 94.000 Euro

Von außen sind sie unscheinbar und innen gibt es in der Regel auch nicht viel zu sehen, dennoch sind Tiefbrunnen ein wichtiger Teil der Infrastruktur. In Diersteiner Au in Diez gab es nun gleich mehrere Arbeiten an zwei der Anlagen.
Lesezeit 3 Minuten
Zeitweise ist in der Diersteiner Au bei Diez gefühlt so viel los wie in mancher Fußgängerzone. Denn für Radfahrer, Jogger, Spaziergänger und Gassigänger ist das zwischen Justizvollzugsanstalt (JVA) und Lahnuferweg gelegene Areal mit seinen Streuobstwiesen, Wegen und Äckern ein beliebter Aufenthaltsort.