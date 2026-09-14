Seit 2016 ein Publikumsmagnet Diez: Stadtflohmarkt trotzt regnerischer Wetterprognose Johannes Koenig 14.09.2026, 20:00 Uhr

i Im Schatten des Grafenschlosses füllten sich wieder die Gassen und Plätze der Diezer Innenstadt zum inzwischen zehnten Stadtflohmarkt. Johannes Koenig

Vor zehn Jahren fand der Stadtflohmarkt in Diez erstmals statt. Seitdem hat er sich zu einem der Höhepunkte im Veranstaltungskalender entwickelt. Auch in diesem Jahr öffnete er seine Tore, obwohl die Wetterprognosen wenig optimistisch ausfielen.

Volle Straßen und viele zufriedene Gesichter gab es am Sonntag beim Stadtflohmarkt in Diez. Dabei schienen diesmal die Umstände gegen die seit 2016 stattfindende Traditionsveranstaltung zu sprechen. Denn die Wettervorhersagen hatten Regen angekündigt und tatsächlich gab es gegen 9 Uhr einen Regenschauer.







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