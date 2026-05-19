Fünf Projekte im Fokus Diez: Stadtentwicklung mit starker Bürgerbeteiligung Rolf-Peter Kahl 19.05.2026, 18:00 Uhr

i Die historische Bausubstanz im Diezer Zentrum soll bewahrt und das Stadtbild verbessert werden. Gleichzeitig soll so ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Rolf Kahl

Diez soll grüner und attraktiver werden. Dabei helfen soll das Städtebauförderprojekt „Lebendiges Zentrum Diez“. Möglich sind bis zu 17 Maßnahmen. Wir geben einen genaueren Überblick über fünf Projekte, die umgesetzt werden sollen.

Am 28. Februar fiel der Startschuss für das Städtebauförderprojekt „Lebendiges Zentrum Diez“ – ein mehrjähriger Prozess, der das Zentrum der Grafenstadt noch lebendiger, grüner und attraktiver machen soll. Die geplanten Maßnahmen decken die Bereiche städtische Gestaltung, Grünflächen und Klima, Mobilität sowie Wirtschaft und Tourismus ab.







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