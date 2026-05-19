Diez soll grüner und attraktiver werden. Dabei helfen soll das Städtebauförderprojekt „Lebendiges Zentrum Diez“. Möglich sind bis zu 17 Maßnahmen. Wir geben einen genaueren Überblick über fünf Projekte, die umgesetzt werden sollen.
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Am 28. Februar fiel der Startschuss für das Städtebauförderprojekt „Lebendiges Zentrum Diez“ – ein mehrjähriger Prozess, der das Zentrum der Grafenstadt noch lebendiger, grüner und attraktiver machen soll. Die geplanten Maßnahmen decken die Bereiche städtische Gestaltung, Grünflächen und Klima, Mobilität sowie Wirtschaft und Tourismus ab.