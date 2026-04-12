Oraniensteiner Konzerte Diez: SolDuo begeistert mit musikalischer Farbenpracht Andreas E. Müller 12.04.2026, 20:00 Uhr

i Elena La-Deur an der Flöte und Gitarrist Noel Shutina begeistern in Diez mit ihrer Musik. Andreas E. Müller

Ein nächtlicher Spaziergang durch Klang und Farbe: Mit Flöte und Gitarre entfalten Elena La-Deur und Noel Shutina bei den Oraniensteiner Konzerten ein facettenreiches Programm voller Kontraste, Bilder und Emotionen.

Die Oraniensteiner Konzerte dürften mittlerweile dafür bekannt sein, mit kleinen, feinen Ensembles zu überraschen. Dieses Mal hat Hubert Eblenkamp mit „SolDuo“ die Flötistin Elena La-Deur und den Gitarristen Noel Shutina vorgestellt. Ein nächtlicher Spaziergang mit einem Kaleidoskop aus Klangfarben stand in der Ankündigung.







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