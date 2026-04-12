Ein nächtlicher Spaziergang durch Klang und Farbe: Mit Flöte und Gitarre entfalten Elena La-Deur und Noel Shutina bei den Oraniensteiner Konzerten ein facettenreiches Programm voller Kontraste, Bilder und Emotionen.
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Die Oraniensteiner Konzerte dürften mittlerweile dafür bekannt sein, mit kleinen, feinen Ensembles zu überraschen. Dieses Mal hat Hubert Eblenkamp mit „SolDuo“ die Flötistin Elena La-Deur und den Gitarristen Noel Shutina vorgestellt. Ein nächtlicher Spaziergang mit einem Kaleidoskop aus Klangfarben stand in der Ankündigung.