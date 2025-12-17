Diez: Shitstorm wegen pinkelnden Katers ein Einzelfall?

Es ging hoch her in den sozialen Medien, als ein Diezer Hausbesitzer monierte, dass ein unkastrierter Kater seine neu sanierte Hauswand markiert. Zweimal mussten Administratoren Beiträge löschen. Wie häufig aber gibt es solche Shitstorms?
In einer Diezer Nachbarschaft taucht unvermittelt ein fremder unkastrierter Kater auf, der beginnt, ausdauernd ein Haus zu „belagern“ und die neu sanierte Hauswand zu markieren. Für den Hausbesitzer und seine beiden kastrierten Katzen ein unhaltbarer Zustand.