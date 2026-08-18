35.000 Euro-Investition Diez: „Schotterautobahn“ fügt sich in Vorderwald ein Johannes Koenig 18.08.2026, 06:00 Uhr

i Inzwischen passt sich der im vergangenen Jahr neu gemachte Wegabschnitt zunehmend seiner Umgebung an. Johannes Koenig

Vor einem Jahr wurde der Waldweg zwischen Grillhütte und Wässerweg im Diezer Vorderwald aufwendig saniert. Das Projekt sorgte jedoch auch für Kritik. Wie steht es also heute um die umstrittene „Schotterautobahn“ mitten im Wald?

An einem Schotterweg im Diezer Vorderwald schieden sich vor einigen Monaten noch die Geister. „Optisch katastrophal“ lautete vor einem Jahr das Urteil einer Leserin über die Sanierung des zwischen Grillhütte und Wässerweg gelegenen Wegabschnitts. Schon damals beschwichtigte Revierförster Johannes Betz, dass der Weg mit der Zeit wieder natürlicher wirken werde.







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