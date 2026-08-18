35.000 Euro-Investition 
Diez: „Schotterautobahn“ fügt sich in Vorderwald ein
Inzwischen passt sich der im vergangenen Jahr neu gemachte Wegabschnitt zunehmend seiner Umgebung an.
Inzwischen passt sich der im vergangenen Jahr neu gemachte Wegabschnitt zunehmend seiner Umgebung an.
Johannes Koenig

Vor einem Jahr wurde der Waldweg zwischen Grillhütte und Wässerweg im Diezer Vorderwald aufwendig saniert. Das Projekt sorgte jedoch auch für Kritik. Wie steht es also heute um die umstrittene „Schotterautobahn“ mitten im Wald?

Lesezeit 2 Minuten
An einem Schotterweg im Diezer Vorderwald schieden sich vor einigen Monaten noch die Geister. „Optisch katastrophal“ lautete vor einem Jahr das Urteil einer Leserin über die Sanierung des zwischen Grillhütte und Wässerweg gelegenen Wegabschnitts. Schon damals beschwichtigte Revierförster Johannes Betz, dass der Weg mit der Zeit wieder natürlicher wirken werde.
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