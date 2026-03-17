„Verwirrte“ Autofahrer 
Diez: „Schläfer“ gesperrt – Neubau Aarbrücke gestartet
Bis Mitte Dezember müssen Autofahrer in der Diezer Innenstadt, welche in das Wohngebiet Schläfer wollen, eine Umleitung fahren.
Bis Mitte Dezember müssen Autofahrer in der Diezer Innenstadt, welche in das Wohngebiet Schläfer wollen, eine Umleitung fahren.
Johannes Koenig

Startschuss für den Neubau der Aarbrücke in Diez: Die Zufahrt über die Bismarckstraße ist für den Autoverkehr gesperrt. Es wurde eine Umleitung eingerichtet, dennoch strandete erst einmal mancher Autofahrer vor der Absperrung. 

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Seit Dienstagmorgen, 17. März, ist die Einfahrt in das Wohngebiet Schläfer über die Diezer Bismarckstraße dicht. Denn der lang erwartete Abriss und Neubau der maroden Aarbrücke macht es nötig. Damit fällt auch erst einmal die direkte Verbindung zwischen dem Wohngebiet Schläfer und der Diezer Innenstadt aus.

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