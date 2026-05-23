Bußgelderhöhung nicht geplant Diez sagt Müll den Kampf an Till Kronsfoth 23.05.2026, 10:00 Uhr

i Von links: Roger Weimar (Leitung Ordnungsamt), Bianca Zimmermann (Vorstand Diez17), Thomas Senftleben (Bauhof Mitarbeiter), Tobias Hüge (Leitung Bauhof), Bürgermeisterin Annette Wick, Astrid Wunsch (Mitglied des Stadtrats) Astrid Wunsch

Um dem Müllproblem in Diez Herr zu werden, haben sich Verantwortliche und Initiatoren auf ein breites Maßnahmenpaket geeinigt. Dieses beinhaltet verstärkte Kontrollen durch das Ordnungsamt. Eine Anhebung der Bußgelder ist nicht im Gespräch.

„Das Müllaufkommen ist in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen.“ So lautet die einhellige Einschätzung einer Arbeitsgruppe zum Müllproblem in der Grafenstadt, bestehend aus Bürgermeisterin Annette Wick (SPD), dem Leiter des Ordnungsamts Roger Weimar, Bauhofleiter Tobias Hüge, Stadtratsmitglied Astrid Wunsch sowie Bianca Zimmermann von der Initiative Diez17.







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