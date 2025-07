Das Diezer Altstadtfest wird am Samstag, 5. Juli, wieder Anziehungspunkt für Menschen aus der ganzen Region sein. Ab 20 Uhr wartet ein abwechslungsreiches Programm auf zwei Bühnen auf die Besucher der Grafenstadt. Am „Alten Markt“ sowie an der Ecke Marktstraße/Altstadtstraße werden zwei Bands Livemusik – und zwar für alle Altersgruppen.

Abwechslungsreiches Programm

Während an der Ecke Marktstraße/Altstadtstraße mit „Party and More“, kurz „P@M“, alte Bekannte für Stimmung sorgen werden, dürfen sich am „Alten Markt“ die Musikfreunde auf ein Wiedersehen mit den schon in den vergangenen drei Jahren aufspielenden Musikern der Band „Klapptnixx“ freuen. Die Mitglieder der Band, die nach eigener Aussage aus den Tiefen der deutschen Provinz – aus Langenscheid, Cramberg, Hübingen, Singhofen und Hadamar – kommen, wollen in unmittelbarer Nachbarschaft des „Säckerbrunnens“ bekannte und unbekannte Rock- und Popsongs in recht schmerzfreien, schrägen Interpretationen anbieten. Das Trio „P@M“ mit Frontmann Peter Müller will mit seinem vielseitigen Musik-Repertoire, das von Salsa und Soul über deutschen Rock und Schlager bis hin zu den Top- Charts, vom „Kölschem Liedgut“ bis zu aktuellen Fetenhits reicht, die Diezer Altstadt in eine Art Open-Air-Disco verwandeln.

Genauso abwechslungsreich wie das musikalische wird auch das kulinarische Angebot sein. Wie in den Jahren zuvor wird an den vielen Getränke- und Schlemmerständen bestens gesorgt werden. Nach dem Wunsch des Gewerbevereins soll es wieder ein fröhlich-buntes Fest werden, das die Menschen von Nah und Fern näher zusammenrücken lässt. Vom Motto: „Ein Fest der Vielfalt, der Kommunikation und der Verständigung“, das bereits im Jahre 2007 auf den Plakaten stand, will man auch in diesem Jahr keinen Millimeter abrücken. Der Eintritt zum Diezer Altstadtfest ist frei.