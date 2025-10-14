Strafprozess am Amtsgericht Diez: Reichsbürger bedrohte Richter mit dem Tode 14.10.2025, 06:00 Uhr

i Der "Reichsbürger", der bereits im vergangenen Jahr in Diez verurteilt worden war, bezeichnete das Amtsgericht während des Prozesses als "kriminelle Vereinigung". Patrick Seeger. dpa

Er sprach Morddrohungen gegen Richter und andere Angestellte des Amtsgerichtes Diez aus und legte den Telefonbetrieb der Polizeiinspektion Montabaur lahm. Die Rede ist von einem sogenannten Reichsbürger, dem in Diez erneut der Prozess gemacht wurde.

Vor genau einem Jahr war ein sogenannter Reichsbürger vom Amtsgericht Diez zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden, weil er unerlaubt Film- und Tonaufnahmen von der Schleuse des Amtsgerichts gemacht hatte. Nun stand der Delegitimierer aus Holzheim erneut vor Gericht.







