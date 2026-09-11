Förderverein betroffen Diez: Ort für Begegnung und Natur mutwillig beschädigt Till Kronsfoth 11.09.2026, 06:00 Uhr

i Gartenhaus im Generationengarten Schläfer mit überdachtem Freisitz, in dem der Verein die Geräte für die Gartenpflege abgestellt hat. Ernfried Groh

Ein herausgerissener Pfosten, beschmierte Wände und eine zerstörte Scheibe: Im Generationengarten Schläfer in Diez ist es zu zahlreichen Sachbeschädigungen gekommen. Deswegen hat die Polizei nun Maßnahmen getroffen.

Mit großer Ernüchterung mussten die Ehrenamtlichen des Fördervereins Blühende Lebensräume Diez bei ihrem Arbeitseinsatz Ende August feststellen, dass im Generationengarten im Wohngebiet Schläfer nicht unerhebliche Schäden angerichtet worden waren. Unbekannte hatten einen Pfosten samt Aschenbecher herausgerissen, Sitzbänke beschädigt und Informationstafeln sowie die Wände des Gartenhauses beschmiert.







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