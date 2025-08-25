Nicht immer wollen Menschen Gegenstände beim Einkauf bezahlen. So wollte ein Mann Sicherungen und eine Frau BHs einfach in die Taschen stecken. Hinter beiden Fällen steckten ungewöhnliche Hintergründe, die vor dem Diezer Amtsgericht landeten.

Ein Mann ohne festen Wohnsitz fühlte sich völlig im Recht, als er in einem Baumarkt einige Sicherungen mitgehen lassen wollte, denn er benötigte sie für ein nicht intaktes Elektrogerät. Eine Frau wollte Socken und BHs an der Kasse vorbeischmuggeln – angeblich aus Stress. Zwei weitere ungewöhnliche Fälle aus dem Diezer Amtsgericht.

Aus Stress BHs in Einkaufsmarkt gestohlen: Am Ausgang eines Einkaufsmarktes in Diez wurde eine 54-Jährige erwischt, die mehrere BHs und Socken an den Kassen vorbeischmuggeln wollte. Die Tat wurde von der Angeklagten nicht abgestritten. Schon bei der polizeilichen Vernehmung gleich nach der Tat hatte sie zugegeben, dass sie die Ware im Gesamtwert von rund 80 Euro in ihre Tasche gesteckt hatte. Die Frau, die einen Minijob hat, hatte keine Schulden. Ihr Ehemann verfügt über ein kleineres Einkommen. Bei diesen nicht üppigen, aber doch stabilen finanziellen Verhältnissen stellte sich dem Diezer Amtsgericht die Frage nach dem Grund für den Diebstahl. Als Grund wurde eine extreme Stresssituation nach dem Tod einer Angehörigen genannt. Der damalige Amtsrichter Eckhard Krahn führte beim Blick in das Bundeszentralregister aus, dass die Angeklagte kein unbeschriebenes Blatt war, denn sie stand schon mehrfach vor Gericht. Seit etlichen Jahren wurde die 54-Jährige in insgesamt sechs Fällen verurteilt – immer wegen Diebstahl.

Die Staatsanwaltschaft verlangte für die zugegebene Tat drei Monate Freiheitsstrafe, die nochmals drei Jahre lang zur Bewährung ausgesetzt werden sollen. Hinzu sollte eine Geldauflage in Höhe von 500 Euro sowie die Ableistung von 100 Sozialstunden kommen. Richter Eckhard Krahn folgte dem in seinem Urteil.

Vollzugsbeamte auf Abwegen: Dass Drogen ins Gefängnis geschmuggelt werden, davon hat wohl jeder schon einmal gehört. Aufmerksamkeit erregen solche Fälle jedoch, wenn die Taten von Vollzugsbeamten begangen werden, also Personen, die den Rechtsstaat repräsentieren sollen. So wurde im Juni dieses Jahres ein ehemaliger Angestellter der JVA Diez verurteilt, weil er als Komplize zweier Insassen Drogen und Handys ins Gefängnis geschmuggelt hatte. Die Gegenstände waren durch den ehemaligen Beamten in einer Mülltonne der Gefängnisküche deponiert worden, wo sie ein Mittelsmann, der im Prozess später als Kronzeuge aussagte, abgeholt worden waren. Der Angeklagte, der bis zum Schluss seine Unschuld beteuerte, wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen verurteilt.

Obdachloser steckt Sicherungen für kaputtes Elektrogerät ein: Sehr skurril war ein Fall von Diebstahl, bei dem ein 52-Jähriger ohne Wohnsitz in einem Diezer Baumarkt Sicherungen im Wert von 7,37 Euro in seine Tasche gesteckt hatte. Ein Ladendetektiv erwischte den Mann bei seiner Tat und fand in dessen Rucksack eine Pistole und ein Messer. Der Angeklagte war zur Überraschung des damaligen Amtsgerichtsdirektors Eckhard Krahn mit einem Elektrogerät im Sitzungssaal erschienen, bei dem es sich um ein Ladegerät für Autobatterien handelte. „Ich habe das Ladegerät in dem Baumarkt gekauft, um meine Autobatterie zu laden, aber schon beim ersten Einsatz kamen mir lauter Kabel entgegengeflogen“, erklärte der Mann. „Ich habe keinen Diebstahl begangen, denn eigentlich schuldete der Baumarkt mir etwas“, sagte der 52-Jährige mit Blick auf das nicht funktionsfähige Ladegerät aus. Zwar hätte er das Ladegerät am Eingang als untauglich abgeben können, aber der Angeklagte entschied sich für eine „selbstlose“ Lösung. „Ich wollte das Gerät nicht austauschen, sondern mit neuen Sicherungen selbst reparieren und habe diese dann im Regal aus der Verpackung genommen“, schilderte er seine Tat. „Auf dem Weg zur Kasse habe ich dann gemerkt, dass das doch nicht richtig ist, und wollte die Sicherungen wieder zurücklegen“, hob er hervor. „Ich habe mich nicht als Dieb empfunden“, fügte er an.

Zu den bei ihm aufgefundenen Waffen hatte er auch eine ausgefallene Erklärung parat. „Die Schreckschusspistole stammt aus einer Zeit, als ich in einem Wald bei Rüsselsheim gelebt hatte, wo es zu einer Konfrontation mit einem Wildschwein kam“, betonte der 52-Jährige. Die Pistole sei ausschließlich zur Abschreckung der Tiere angeschafft worden.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe von 400 Euro, im Strafbefehl war noch von 270 Euro die Rede. Dagegen hatte der Angeklagte Einspruch erhoben, weil er die Strafe für überhöht hielt. Richter Krahn hielt in seinem Urteil an den 270 Euro fest, die der Angeklagte in Raten zu je 30 Euro abstottern musste. Richter Krahn betonte, dass es sich keinesfalls um einen versuchten Diebstahl handelt, da es bereits als vollendete Tat gewertet wird, wenn die Ware in einer Hosentasche des Täters gelandet ist.