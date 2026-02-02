Mehr Feste und ein digitales Marketing-Konzept: So will Nina Fischer, Quartiersmanagerin des Business Improvement Districts (BID) Diez, den Leerstand in der Grafenstadt angehen. Erste Erfolge zeigten bereits Wirkung, doch es gibt noch weitere Ideen.
Lesezeit 2 Minuten
Der Business Improvement District (BID) – zu Deutsch etwa „Geschäftsverbesserungsbezirk“ – der Grafenstadt Diez umfasst die Wilhelmstraße, die Rosenstraße, die Marktstraße sowie den Marktplatz. Innerhalb dessen soll der Wert der Immobilien erhalten und dem Leerstand entgegengewirkt werden.