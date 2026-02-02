Leerstand bekämpfen Diez: Nina Fischer will „Innenstadt neu erfinden“ Till Kronsfoth 02.02.2026, 17:00 Uhr

i Von links nach recht: Nina Fischer, Astrid Wunsch und Marco Schefczik vor dem Quartiersbüro, in dem ab 2027 ebenfalls wieder eine anteilige Bürofläche zur Untermiete frei wird. Nina Fischer

Mehr Feste und ein digitales Marketing-Konzept: So will Nina Fischer, Quartiersmanagerin des Business Improvement Districts (BID) Diez, den Leerstand in der Grafenstadt angehen. Erste Erfolge zeigten bereits Wirkung, doch es gibt noch weitere Ideen.

Der Business Improvement District (BID) – zu Deutsch etwa „Geschäftsverbesserungsbezirk“ – der Grafenstadt Diez umfasst die Wilhelmstraße, die Rosenstraße, die Marktstraße sowie den Marktplatz. Innerhalb dessen soll der Wert der Immobilien erhalten und dem Leerstand entgegengewirkt werden.







