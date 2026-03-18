Vater wollte Sohn rächen
Diez: Neun Schüsse auf Hauptangeklagten
Beim Diezer Teppichmesser-Prozess geht es weiter. Amtsgerichtsdirektor Peter Stukenberg legt die Auffassung des Gerichts dar.
Beim Diezer Teppichmesser-Prozess geht es weiter. Amtsgerichtsdirektor Peter Stukenberg legt die Auffassung des Gerichts dar.
Andreas Galonska

Im Zusammenhang mit dem Teppichmesser-Prozess am Diezer Amtsgericht werden immer mehr Details bekannt. Der Vater des mutmaßlichen Opfers schoss aus Rache neunmal auf den Hauptangeklagten.

Lesezeit 2 Minuten
Rund um den Prozess am Diezer Amtsgericht, bei dem es darum geht, dass der Hauptangeklagte sein mutmaßliches Opfer mit einem Teppichmesser gequält haben soll, erhebt die Vertreterin der Nebenklage Brigitta Hohnel im Gespräch mit unserer Zeitung schwere Vorwürfe gegenüber der Staatsanwaltschaft Koblenz.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren