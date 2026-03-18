Vater wollte Sohn rächen Diez: Neun Schüsse auf Hauptangeklagten Till Kronsfoth 18.03.2026, 19:00 Uhr

i Beim Diezer Teppichmesser-Prozess geht es weiter. Amtsgerichtsdirektor Peter Stukenberg legt die Auffassung des Gerichts dar. Andreas Galonska

Im Zusammenhang mit dem Teppichmesser-Prozess am Diezer Amtsgericht werden immer mehr Details bekannt. Der Vater des mutmaßlichen Opfers schoss aus Rache neunmal auf den Hauptangeklagten.

Rund um den Prozess am Diezer Amtsgericht, bei dem es darum geht, dass der Hauptangeklagte sein mutmaßliches Opfer mit einem Teppichmesser gequält haben soll, erhebt die Vertreterin der Nebenklage Brigitta Hohnel im Gespräch mit unserer Zeitung schwere Vorwürfe gegenüber der Staatsanwaltschaft Koblenz.







Artikel teilen

Artikel teilen