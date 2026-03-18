Im Zusammenhang mit dem Teppichmesser-Prozess am Diezer Amtsgericht werden immer mehr Details bekannt. Der Vater des mutmaßlichen Opfers schoss aus Rache neunmal auf den Hauptangeklagten.
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Rund um den Prozess am Diezer Amtsgericht, bei dem es darum geht, dass der Hauptangeklagte sein mutmaßliches Opfer mit einem Teppichmesser gequält haben soll, erhebt die Vertreterin der Nebenklage Brigitta Hohnel im Gespräch mit unserer Zeitung schwere Vorwürfe gegenüber der Staatsanwaltschaft Koblenz.