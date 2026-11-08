Treffpunkt in der Grafenstadt Diez: Markt voller Begegnungen und herbstlicher Genüsse Rolf-Peter Kahl 08.11.2026, 18:00 Uhr

i Marktmeister Otmar Schüler (rechts) kassiert auf seiner letzten Runde die Standgebühr - er geht in den Ruhestand. Rolf-Peter Kahl

Der Diezer Martinsmarkt lud zum Verweilen ein – und viele Menschen nutzten die Gelegenheit. Neben den vielen Marktständen gab es außerdem bei der Automobilausstellung die Möglichkeit, neueste Fahrzeuge zu bewundern.

Wenn der Duft von frisch Gegrilltem, süßen Waffeln und würzigem Glühwein durch die Grafenstadt zieht, ist in Diez wieder Martinsmarkt. Auch in diesem Jahr wurde die Innenstadt zum Treffpunkt für Menschen aus Diez und der Umgebung. Zwischen den Ständen auf der Wilhelm- und Rosenstraße, sowie der Altstadtstraße herrschte reges Treiben: Es wurde geschaut, probiert, eingekauft und miteinander geplaudert.







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