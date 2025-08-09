20 Abiturienten aus Rheinland-Pfalz erhielten Auszeichnung für besonderes Engagement und gute sportliche Leistungen. Lennard Prätorius ist einer von ihnen. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Makroökonomie.

Lennard Prätorius wurde mit der Coubertin-Medaille ausgezeichnet. Der 19-Jährige aus Aull legte an der Nicolaus-August-Otto Schule in Diez kürzlich sein Abitur ab. Die Coubertin-Medaille wurde an 20 Abiturienten aus ganz Rheinland-Pfalz für besondere Leistungen im Sport vergeben.

Doch gute Sportnoten und sportliche Erfolge allein reichen nicht. Um den Pierre de Coubertin-Abiturpreis verliehen zu bekommen, müssen rheinland-pfälzische Schüler noch mehr leisten – etwa eine Schulmannschaft betreuen, Nachhilfeunterricht geben oder sich außerhalb des Sports sozial engagieren.

„Es ist egal, wo du herkommst oder wie du aussiehst“,

Lennard Prätorius

Lennard Prätorius spielt Fußball beim SC Birlenbach. „Beim Sport geht es um Fair-Play. Es ist egal, wo du herkommst oder wie Du aussiehst. Es geht darum, gemeinsam etwas zu erreichen, eigene Interessen denen der Gemeinschaft unterzuordnen, dem Trainer zuzuhören und dann, falls man anderer Meinung ist, in die Diskussion zu gehen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Insofern könne der Fußball eine Vorbildfunktion haben. In der Schule hat er versucht, diese Werte zu leben. „Besonders bei Gruppenarbeiten, wenn man mit Mitschülern diskutiert hat, habe ich versucht, andere Meinungen zu tolerieren und sie mir anzuhören. Auch, wenn es Ansichten waren, die nicht meine sind, lernt man dadurch hinzu, kommt ins Nachdenken und hinterfragt so eigene Positionen.“

Die Fachrichtung Wirtschaft hatte es ihm in der Schule besonders angetan. Prätorius, der ab dem Herbst ein duales Studium bei der Bundesbank beginnt, betreibt eine eigene Website, auf der er sich mit Makroökonomie auseinandersetzt. Sein Anspruch, eigene Ansichten zu reflektieren und andere zu tolerieren, hilft ihm dabei: „In der Ökonomie gibt es nicht richtig oder falsch. Es gibt verschiedene Ansätze und die muss man sich anhören und darüber nachdenken.“ Auch das sei etwas, das im Umgang untereinander manchmal auf der Strecke bleibe, auch in der Schule.

Keine Toleranz gegenüber Intoleranz

„Es gibt besonders unter uns jüngeren Leuten viele extreme Ansichten.“ Denen sei eigen, dass sie andere Positionen nicht tolerierten. Hier bricht Prätorius eine Lanze für seine Lehrer an der Nikolaus-August-Otto-Schule, die das Diskutieren und selbstständige Denken gefördert hätten. Und hier schließe sich seiner Meinung nach auch wieder der Kreis zum Fußball, wo man zwar tolerant sei, aber wo es keine Toleranz gegenüber Intoleranz geben dürfe. Natürlich habe auch er schon bei Spielen mitbekommen, wie Menschen sich rassistisch geäußert hätten, doch dies sei jedes Mal so vehement von anderen im Keim erstickt worden, dass den betreffenden Personen klar geworden sei, für ihre Intoleranz gebe es keinen Platz.

Als erstes Bundesland verleiht Rheinland-Pfalz seit 2002 den Coubertin-Preis. Pierre de Coubertin war der Begründer der modernen Olympischen Spiele. Als Pädagoge setzte er sich für Fair Play und das Wirken für die Allgemeinheit als oberste Ziele menschlichen Wirkens ein. Der Preis wird vom Landessportbund und dem rheinland-pfälzischen Kultusministerium verliehen.