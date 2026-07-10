Petri Heil für den Nachwuchs
Diez: Kinder zeigen sich begeistert vom Schnupperangeln
Lars (vorne) und Leon lernten, dass beim Angeln auch viel Geduld dazugehört.
Lars (vorne) und Leon lernten, dass beim Angeln auch viel Geduld dazugehört.
Rolf-Peter Kahl

Auch in diesen Sommerferien bot der Sport und Angler Klub (SAK) Diez wieder die Kinderferienaktion Schnupperangeln an. Dabei ging es jedoch um viel mehr als das Warten auf den großen Fang.

Lesezeit 2 Minuten
Was braucht es für einen gelungenen Sommerabend? Sonnenschein, gute Laune, eine Angel – und jede Menge neugierige Kinder. Genau diese Mischung gab es beim traditionellen Kinder- und Jugendangeln des Sport Angler Klubs (SAK) Diez, das seit vielen Jahren fester Bestandteil des Kinderferienprogramms der VG Diez ist.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren