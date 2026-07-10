Petri Heil für den Nachwuchs Diez: Kinder zeigen sich begeistert vom Schnupperangeln Rolf-Peter Kahl 10.07.2026, 11:00 Uhr

i Lars (vorne) und Leon lernten, dass beim Angeln auch viel Geduld dazugehört. Rolf-Peter Kahl

Auch in diesen Sommerferien bot der Sport und Angler Klub (SAK) Diez wieder die Kinderferienaktion Schnupperangeln an. Dabei ging es jedoch um viel mehr als das Warten auf den großen Fang.

Was braucht es für einen gelungenen Sommerabend? Sonnenschein, gute Laune, eine Angel – und jede Menge neugierige Kinder. Genau diese Mischung gab es beim traditionellen Kinder- und Jugendangeln des Sport Angler Klubs (SAK) Diez, das seit vielen Jahren fester Bestandteil des Kinderferienprogramms der VG Diez ist.







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