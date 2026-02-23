Pegel steigt vorerst nicht Diez: Kein Hochwasser erwartet Till Kronsfoth 23.02.2026, 21:00 Uhr

i Die Lahn bei Diez am Montagmorgen Randolf Künstler

Der Wasserpegel der Lahn lag Montagabend bei einem vorläufigen Höchststand von 4,44 Metern. Dies liegt immer noch unter der Schwelle für eine erste Hochwassermeldung.

Nach den extremen Schneefällen der vergangenen Wochen, steigenden Temperaturen und der daraus folgenden Schneeschmelze sowie einem regenreichen Wochenende steigt nun der Wasserpegel der Lahn in Diez. Hochwasser sei jedoch nicht zu erwarten, heißt es vonseiten der Diezer Verbandsgemeindeverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung.







