Pegel steigt vorerst nicht
Diez: Kein Hochwasser erwartet
Die Lahn bei Diez am Montagmorgen
Die Lahn bei Diez am Montagmorgen
Randolf Künstler

Der Wasserpegel der Lahn lag Montagabend bei einem vorläufigen Höchststand von 4,44 Metern. Dies liegt immer noch unter der Schwelle für eine erste Hochwassermeldung. 

Lesezeit 1 Minute
Nach den extremen Schneefällen der vergangenen Wochen, steigenden Temperaturen und der daraus folgenden Schneeschmelze sowie einem regenreichen Wochenende steigt nun der Wasserpegel der Lahn in Diez. Hochwasser sei jedoch nicht zu erwarten, heißt es vonseiten der Diezer Verbandsgemeindeverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren