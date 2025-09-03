Ein junger Mann teilte dem Jobcenter zu spät seine Arbeitsaufnahme mit. Dass er von sich aus seine aktuellen Kontoauszüge offenlegte, half ihm nicht.

Ein 28-Jähriger aus der VG Aar-Einrich bezog zwischen April und Juli 2024 Bürgergeld, arbeitete jedoch innerhalb dieses Zeitraums zwei Wochen lang. Wegen Betruges war er per Strafbefehl vom Amtsgericht Diez verurteilt worden, wogegen er Einspruch einlegte. Daher kam es nun zur Hauptverhandlung.

„„Ich wollte immer von meiner eigenen Hände arbeit leben. Ich hatte dem Jobcenter mitgeteilt, dass ich keine Sozialleistungen, sondern lieber Jobangebote erhalten möchte.“

Der Angeklagte vor dem Diezer Amtsgericht

Neben unzähligen Offenlegungen zu Vermögenswerten und Wohnverhältnissen müssen Bürgergeldempfänger auch unterschreiben, dass sie umgehend eine Arbeitsaufnahme mitteilen. Der Angeklagte, der als Kriegsflüchtling in Deutschland anerkannt ist und aktuell wieder einer Arbeit nachgeht, erklärte gegenüber dem Gericht in fließendem Deutsch: „Ich wollte immer von meiner eigenen Hände arbeit leben. Ich hatte dem Jobcenter mitgeteilt, dass ich keine Sozialleistungen, sondern lieber Jobangebote erhalten möchte. Ich bin seit zweieinhalb Jahren in Deutschland und ging davon aus, dass meine Sozialleistungen automatisch für die Dauer meiner Arbeitsaufnahme reduziert werden. Daher habe ich dem Jobcenter Kopien meiner Kontoauszüge zukommen lassen.“

Anstatt die Leistungen für die zwei Wochen seiner Berufstätigkeit, die mittlerweile schon wieder beendet war, zu reduzieren und mit dem Bürgergeld der Folgemonate zu verrechnen, entschied sich das Jobcenter dagegen, Gnade vor Recht ergehen zu lassen, stellte die kompletten Leistungen ein und erstattete Anzeige wegen Betrugs. Daraufhin begann der Mann pflichtbewusst von sich aus, die zu viel gezahlten Summen an das Jobcenter zurückzuüberweisen.

Der vorsitzende Richter empfahl dem Angeklagten jedoch, den Einspruch gegen seinen Strafbefehl zurückzunehmen, da das aktuelle Einkommen des Mannes höher ist als im Strafbefehl angenommen und sich die damals verhängte Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 20 Euro erhöhen würde, wenn es bei der Hauptverhandlung zu einer erneuten Verurteilung käme. „Ich möchte Ihnen nicht extra eins reindrücken, nur weil Sie hier neu waren und nicht wussten, wie es läuft.“ Der Angeklagte zog daraufhin seinen Einspruch zurück.