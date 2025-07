Grünes Licht aus dem Stadtrat für den Weiterbau In den Schläferbergen in Diez. Nach sechs Jahren der Planungen und Vorbereitungen entsteht dort das erste von maximal acht Mehrfamilienhäusern. Kritik an dem Projekt übte die SPD.

Wieder gut besucht war die Sitzung des Diezer Stadtrats vor der Sommerpause. „Eigentlich sollte es nur eine kleine Sondersitzung sein“, merkte Stadtbürgermeisterin Annette Wick mit Blick auf die gut gefüllte Tagesordnung an. Für Andrang auf den Zuschauerplätzen sorgten die beiden Tagesordnungspunkte zum Neubauprojekt In den Schläferbergen. Bereits Ende 2019 war der dazugehörige vorhabenbezogene Bebauungsplan im Stadtrat erstmals diskutiert worden. Nach nun sechs Jahren wird auf dem prominent auf einem Hang liegenden Grundstück gebaut. Da die im Durchführungsvertrag festgelegten Fristen jedoch längst verstrichen sind, diskutierte der Rat nun die inzwischen dritte Änderung des Vertrags.

„Es bleiben viele Fragen offen, aber die werden spätestens beantwortet, wenn die ersten Objekte gebaut werden.“

Diese Aussage von Silvia Barz aus dem Jahr 2019 hat immer noch Gültigkeit

In den Wochen zuvor hatte sich der Bauausschuss bereits zweimal mit dem Thema beschäftigt. Zusätzlich gab es einen Ortstermin mit dem Investor und Architekten Felix Klumpp aus Heiligenroth, der nun auch für die jüngste Ratssitzung nach Diez gefahren war. Entstehen sollen in den Schläferbergen bis zu acht Mehrfamilienhäuser mit etwa 53 Wohnungen (maximal 57) und rund 106 Stellplätzen (zwei Plätze pro Wohnung). Da die Gebäude wohl nun zum Teil paarweise in sich verschachtelt errichtet werden sollen, braucht man zwei der ursprünglich vorgesehenen Bauplätze nicht mehr. Deshalb stand nun auch eine Änderung des Bebauungsplans auf der Tagesordnung, um die beiden frei werdenden Flächen ganz aus dem Plan herauszunehmen und damit einer nachträglichen Bebauung einen Riegel vorzuschieben. Die Gebäudedichte auf dem Grundstück dürfte sich so deutlich verringern.

Viele Planungsdetails noch unbekannt

Bereits begonnen haben die Fundamentarbeiten für ein erstes Haus, dazu wurde am Hang ein mehrere Meter hohes Plateau aufgeschüttet. Wie nicht anders zu erwarten, liegt laut Verwaltung dazu auch ein genehmigter Bauantrag vor. Was jedoch Bau und Ausgestaltung der übrigen Häuser angeht, ist aktuell fast alles offen. Denn diese sollen laut Felix Klumpp erst nach und nach gebaut werden. Daher gibt es für sie noch keine Bauanträge. Man müsse abwarten, ob es je nach Gebäudezuschnitt final 53, 55 oder die maximal genehmigten 57 Wohnungen geben wird. Und auch die Ausgestaltung der Autostellplätze ist noch nicht abschließend geklärt. Festzustehen scheint aber, dass manche der Fahrzeuge auf dem Areal geparkt werden müssen, da die vorgesehene Zahl der Stellplätze in den Gebäuden begrenzt ist. „Das gibt eine ‚Blechlawine‘“, fürchtet ein Anwohner. Zusätzlich würde dadurch die Bodenversiegelung zunehmen, so ein weiterer Kritikpunkt. Das könnte bei Starkwetterereignissen zum Problem werden.

i Das Fundament für das erste von maximal acht Häusern, die nun nacheinander gebaut werden sollen. Johannes Koenig

Wie bereits zuvor im Bauausschuss kündigte Silvia Barz für die SPD-Fraktion an, mehrheitlich gegen die Änderung des Bebauungsplans und des Ausführungsvertrags stimmen zu wollen. „Es wird hier ein Baugebiet geplant, das in keiner Art und Weise der Struktur unserer Kleinstadt entspricht“, hatte sie bereits 2019 angemahnt. Ein Standpunkt, an dem sie im Kern bis heute festhält und der offenbar auch mehrheitlich von ihrer Fraktion geteilt wird. Im Einzelnen kritisiert Barz unter anderem die Ausweisung von zwei Vollgeschossen pro Gebäude, weil diese durch eine Unterteilung in Teilgeschosse optisch wie vier oder fünf Etagen aussehen können. Auch die geplante Wohnungszahl kritisiert Barz: „Ursprünglich waren 19 Wohneinheiten vorgesehen.“ Im Stadtrat wiederholte sie nun die frühere Forderung nach einer Obergrenze von 39 Wohnungen. „Es bleiben viele Fragen offen, aber die werden spätestens beantwortet, wenn die ersten Objekte gebaut werden“, griff sie eine weitere Vorhersage auf und auch der Schlusssatz von damals blieb der gleiche. „Dass wir als SPD-Fraktion dann ein gutes Gewissen haben, wird den Schaden nicht mindern.“ Mehrheitlich stimmte der Rat jedoch beiden Beschlussvorschlägen zu. Auch Stadtbürgermeisterin Annette Wick votierte dafür. Somit kann das seit 2019 laufende Bauprojekt in den Schläferbergen weitergehen.