Nachbarschaftstreitereien, die gefährlich eskalieren, ein Kampf in der JVA, der über das gewöhnliche Gerangel unter Knackis hinausgeht, und ein extremer Promillewert. Das Diezer Amtsgericht war nie arm an besonderen Fällen.

Im Streit um eine Hecke Schreckschusswaffe gezückt: Auseinandersetzungen unter Nachbarn landen häufig vor dem Amtsgericht. In einem Fall eskalierte der Streit um den Schnitt einer Hecke, wobei einer der Kontrahenten eine Pistole gegen den Widersacher zückte. Stein des Anstoßes war eine Hecke, die ein Mitarbeiter des Vermieters geschnitten hat. Das brachte einen 26-Jährigen in Rage, der vehement forderte, dass die Grünschnittarbeiten eingestellt werden. Dabei soll er eine Waffe gezogen und den Heckenschneider bedroht haben.

Der Mann und seine Lebensgefährtin sollen vom Hausbesitzer gemobbt und bedrängt worden sein. Unter anderem durch laute Musik in der Nacht soll das Paar belästigt worden sein. Als dann ein Bekannter des Hausbesitzers von diesem damit beauftragt wurde, die Hecke zu schneiden, ging der Streit in seine nächste Runde, denn der Angeklagte nahm seine Schreckschusspistole „zur Verteidigung“ mit, als ein Bekannter des Hausbesitzers mit einer Kettensäge hantierte. Der Angeklagte habe die Schreckschusspistole aber nicht auf den anderen Mann gerichtet. Das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldauflage von 150 Euro durch den Angeklagten vorläufig eingestellt.

„Mit einem Wert von 3,07 Promille würde ein normaler Mensch im Sauerstoffzelt liegen.“

Richter Krahn staunte selbst über den hohen Promillewert

Autofahrer mit 3,07 Promille erwischt: Zu tief ins Glas geschaut und trotzdem mit dem Auto gefahren – auch das kam im Amtsgericht öfters vor. Ein Promillewert von 3,07 Promille war aber außergewöhnlich. Deswegen musste sich ein 41-Jähriger vor dem Diezer Amtsgericht verantworten. „Ich weiß nicht, was da genau passiert ist“, sagte der Mann aus, der erhebliche Erinnerungslücken einräumen musste. Er wurde dabei beobachtet, wie er nur mit Mühe seinen Mercedes auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Diez bestiegen hat und dann in Begleitung eines anderen Mannes davongefahren ist.

Der Angeklagte wollte sich damit herausreden, dass er erst beim Eintreffen in seinem Haus zur Flasche gegriffen und viel Wodka getrunken habe. Es stellte sich schnell heraus, dass dieser Nachtrunk mehr als unwahrscheinlich gewesen ist. „Ich habe den ganzen Tag über getrunken“, räumte der Mann schließlich ein. „Mit einem Wert von 3,07 Promille würde ein normaler Mensch im Sauerstoffzelt liegen. Wie groß ist denn Ihr Problem mit dem Alkohol?“, wollte Richter Krahn wissen. Darauf fand der Angeklagte keine Antwort. Ungünstig war für den Mann außerdem, dass er ohne Führerschein erwischt wurde. Sein Auto würde sonst von seiner Frau gefahren, meinte er dazu.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft forderte eine Bewährungsstrafe von vier Monaten und eine zusätzliche Führerscheinsperre von zwei Jahren. Richter Eckhard Krahn folgte dem und verhängte wegen vorsätzlicher Trunkenheitsfahrt und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zusätzlich eine Strafe von 800 Euro, die der Angeklagte in Raten abzahlen musste.

Besondere Dimension der Brutalität in der JVA Diez

JVA-Insassen ein Stück vom Ohr abgebissen: In der Diezer JVA geht es sehr ruppig zu, aber ein Streit zwischen zwei Insassen erreichte eine besondere Dimension der Brutalität. Ein 24-Jähriger war angeklagt, weil er einem Mitgefangenen ein Stück Ohrmuschel abgebissen haben soll. Außerdem musste sich der Angeklagte in einem weiteren Fall wegen Widerstand und Körperverletzung gegen JVA-Bedienstete verantworten.

Hinter dem Streit stecken möglicherweise tiefe landsmannschaftliche Abneigungen zwischen einem Kosovaren und dem nun angeklagten Albaner. Sein Widersacher, dem das abgetrennte Stück des Ohres wieder angenäht werden konnte, wurde aus der Bundesrepublik Deutschland abgeschoben, weswegen er nicht als Zeuge vernommen werden konnte. Der Albaner soll beim Hofgang von dem Kosovaren angegriffen worden sein, der ihn zu Boden rang und so an dessen Hoden zudrückte, dass der Mann deutliche Hämatome davontrug. In dieser sehr misslichen Lage hat er dem Widersacher ins Ohr gebissen – so lange, bis der Kosovare von dem Albaner abließ, als er ein Stück Ohrmuschel verloren hatte. Der Angeklagte berichtete, dass er wegen der Quetschung seiner Hoden lange enorme Schmerzen hatte und tagelang nicht richtig laufen konnte.

Richter Eckhard Krahn entschied, dass der Vorwurf des abgebissenen Ohrstücks als Notwehr angesehen werden kann, daher wurde dieser Fall vorläufig eingestellt. Zum Widerstand und der Körperverletzung gegen die JVA-Bediensteten wurde schließlich eine Gesamtstrafe von zehn Monaten und zwei Wochen verhängt.