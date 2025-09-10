Ukrainer sind für ihn „Nazis“, dunkelhäutige Menschen bezeichnete er auf X als „Affen“: Wegen Volksverhetzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen war ein Russlanddeutscher vor dem Diezer Amtsgericht angeklagt.

Ukrainer sind für ihn „Nazis“, dunkelhäutige Menschen bezeichnete er als „Affen“. Ein 41-jähriger Russlanddeutscher aus der Verbandsgemeinde (VG) Diez hatte sich im Jahr 2024 auf der Plattform X bei sechs verschiedenen Gelegenheiten der Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen strafbar gemacht, wofür ihm am Amtsgericht Diez nun der Prozess gemacht wurde.

KI-generierte Bilder

So hatte der Angeklagte ein Bild, auf dem ein Mann mit Hitlergruß und der Überschrift „Asow grüßt euch“ abgebildet war, gepostet. Der besonders aus der Anfangszeit der ukrainischen Elitetruppe „Asow-Brigade“ erhobene Vorwurf, die Einheit sei von Neonazis durchsetzt, wurde lange Zeit auch im Westen erhoben und dient Russland bis heute als Begründung für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine, welche im Narrativ des Kremls „entnazifiziert“ werden müsse. Bei anderer Gelegenheit postete der Mann das Bild eines Davidsterns mit Hakenkreuz, die KI-generierte Fotomontage ukrainischer Demonstranten mit Hakenkreuzflaggen sowie eine Fotomontage, auf der ein dunkelhäutiger Mann mit blutverschmierter Kleidung und einem Messer dargestellt wurde.

„Wieso setzt sich ihr Mandant nicht mit der anderen Seite im Ukrainekrieg auseinander?“

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft

Der Verteidiger verlas zu Prozessbeginn eine Erklärung seines Mandanten, in welcher der Mann darlegte, er wisse als Einwanderer, wie sich Diskriminierung anfühle, weshalb ihm die Herabsetzung anderer Ethnien fernläge. Dann wurde es im Gerichtssaal ungewöhnlich politisch. Der Angeklagte monierte, es würde zu wenig berichtet, dass in der vom Westen ausgestatteten ukrainischen Armee Rechtsextremisten kämpften. Er beklagte, die Staatsanwaltschaft habe willkürlich Posts aus dem Zusammenhang gerissen, weshalb der vorsitzende Richter weitere Posts des Mannes zitierte. „Sie haben Schwarze mit ,Affen’ verglichen, den Islam als ,Virus’ und Flüchtlinge als ,dreckige Invasoren’ bezeichnet.“

„Wieso setzt sich ihr Mandant nicht mit der anderen Seite im Ukrainekrieg auseinander, wenn er so ein Weltbürger ist?“, wollte der Vertreter der Staatsanwaltschaft wissen. „Das Fehlen von Kritik an der russischen Seite ergibt sich aus der zu Genüge vorhandenen Kritik an Russland in der deutschen Berichterstattung“, entgegnete die Verteidigung.

Sodann meldete sich der Mandant zu Wort und argumentierte: „In der Ukraine wird Stephan Bandera verehrt. Dort gibt es Bandera-Statuen!“ Stephan Bandera war ein ukrainischer Milizenführer, der im Zweiten Weltkrieg mit den Deutschen kollaborierte und sich an Massenerschießungen von Juden beteiligte. Nach 1945 lebte er unbehelligt in der BRD. Dass der Angeklagte sich in seiner Wortwahl gegenüber Migranten wenig von den von ihm angeblich verachteten Nazis unterscheidet, blieb ihm augenscheinlich bis zum Ende des Prozesses verborgen.

Geist des Nationalsozialismus bedient

Darauf wies auch der Staatsanwalt in seinem Plädoyer hin: „Demjenigen, der einem nicht passt, wird die Menschenwürde abgesprochen. Stinknormale Bürokraten haben auf dieser Grundlage Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus vergast. Mit Ihrer Sprache bedienen Sie genau diesen Geist. Diesmal zwar nicht gegen Juden, sondern gegen Migranten, aber auch hier werden sich Menschen wieder berufen fühlen, andere zu behandeln wie Ungeziefer.“ Die Verteidigung wiegelte die rassistischen Posts als Ausreißer ab, die aber nicht den Blick auf die antifaschistische Grundhaltung seines Mandanten verstellen dürften.

In seinem Urteil folgte das Gericht der Argumentation der Staatsanwaltschaft und verhängte eine Geldstrafe von 160 Tagessätzen à 30 Euro. „Ihre Posts degradieren Muslime und Migranten zu Tieren. Sie nehmen in Kauf, dass solche Beiträge Menschen anstacheln, andere zu verfolgen. Deshalb ist die Volksverhetzung klar nachweisbar. Wenn sich die Gegnerschaft zum Nationalsozialismus durch die Verwendung der Hakenkreuze erkennbar ergibt, ist das nicht strafbar. Aber Ihre Posts sind keinesfalls in Gegnerschaft zum Nationalsozialismus verfasst.“ Daher sei auch der Straftatbestand der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen erfüllt, schloss der Vorsitzende.