Diez: Geigen brachten süß den Sakralraum zum Erklingen

Die Stiftskirche bot erneut einen wunderbaren Raum für ein Konzert des Diezer Instrumentalensembles. Der Auftritt wurde von jungen Talenten aus den Musikschulen Limburg und Rhein-Lahn bereichert.
Als sich die schweren Türen der Diezer Stiftskirche schlossen und die letzten Plätze besetzt waren, lag eine gespannte, zugleich warme Erwartung über dem Raum. Das Diezer Instrumentalensemble hatte eingeladen –– und viele waren gekommen, um sich berühren zu lassen, zu lauschen, mitzusingen und ein wenig Hoffnung für das neue Jahr zu finden.