Neujahrskonzert mit Hornisten Diez: Festliche Klänge im Schloss Oranienstein Andreas E. Müller 12.01.2026, 18:00 Uhr

i Die Hornisten der Berliner Philharmoniker mit Moderatorin Sarah Willis (4. v.l.) Andreas E. Müller

Acht Hornisten lassen die voll besetzte Schlosskirche in Oranienstein zwar nicht erzittern, wohl aber ist der Klang der Blechbläser gewaltig bei Stücken von Haydn bis zu den Beatles. Ein Neujahrskonzert mit einer amüsanten Moderatorin.

Eine voll besetzte Schlosskirche in Oranienstein zum Neujahrskonzert mit einem ganz besonderen Ensemble: Acht Hornisten der Berliner Philharmoniker (Sarah Willis, Yun Zeng, Stefan Dohr, Andrej Žust, Georg Schreckenberger, Paula Ernesaks, László Gál und Johannes Lamotke), die in dieser Konstellation zum ersten Mal zusammenspielen.







