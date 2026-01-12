Acht Hornisten lassen die voll besetzte Schlosskirche in Oranienstein zwar nicht erzittern, wohl aber ist der Klang der Blechbläser gewaltig bei Stücken von Haydn bis zu den Beatles. Ein Neujahrskonzert mit einer amüsanten Moderatorin.
Lesezeit 3 Minuten
Eine voll besetzte Schlosskirche in Oranienstein zum Neujahrskonzert mit einem ganz besonderen Ensemble: Acht Hornisten der Berliner Philharmoniker (Sarah Willis, Yun Zeng, Stefan Dohr, Andrej Žust, Georg Schreckenberger, Paula Ernesaks, László Gál und Johannes Lamotke), die in dieser Konstellation zum ersten Mal zusammenspielen.