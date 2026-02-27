Strafprozess am Amtsgericht Diez: Er drohte Beamten, sie „abzustechen“ Till Kronsfoth 27.02.2026, 12:38 Uhr

i Fall wegen Bedrohung: Als die Beamten in Diez ihn abblitzen ließen, rastete der Angeklagte aus und bedrohte sie mit dem Tod. Nun verhandelt das Amtsgericht. Thomas Frey. dpa

Ein JVA-Insasse, der bereits wegen einer gefährlichen Körperverletzung unter Einsatz eines Messers verurteilt wurde, drohte mehrfach Beamten, sie „abzustechen“, weshalb die Behörden die Drohung ernst nahmen. Ein neuer Fall am Amtsgericht Diez.

Ein 29-jähriger Insasse der JVA Diez hatte im Mai 2025 aufgrund von Ärger über einen geänderten Dienstplan im Küchendienst den JVA-Beamten, welchen er für verantwortlich hielt, mit dem Tode bedroht. „Den müsste man abstechen“, hatte er hörbar gegenüber einem Mithäftling geäußert, weshalb ihm nun am Amtsgericht Diez der Prozess gemacht wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen