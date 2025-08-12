Malen, Sprayen und Kunstwerke kreieren. Das konnten Kinder nun bei der Sommerferienaktion des Malkreises Haus Eberhard tun.

Bei schönem Sommerwetter konnten die kleinen Nachwuchskünstler im Rahmen des kostenfreien Sommerferienangebots des Malkreises Haus Eberhard viel Neues ausprobieren. Es wurden kleine Kunstwerke kreiert, begeistert gemalt und gesprayt.

Organisiert und durchgeführt haben die Veranstaltung Alexandra Kröller-Becker, Ulrike Christ und Renate Felden. Das Angebot wurde dankenswerterweise unterstützt durch die Volksbank Diez. Der Malkreis Haus Eberhard existiert seit nunmehr 36 Jahren und eine der Mitbegründerinnen, Renate Felden, ist noch immer aktiv bei der Sache.

Ihre nächsten Kurse für Erwachsene, die sich gleichwohl an Anfänger wie auch an Fortgeschrittene richten, finden am 25. und 26. Oktober sowie am 22. und 23. November im Haus Eberhard statt. Eine Anmeldung ist möglich unter 06432 /5123. Weitere Informationen gibt es auch im Onlineangebot der Volkshochschule Bad Ems.

Am 23. August von 15 bis 19 Uhr plant der Malkreis eine Gartenausstellung im Haus Eberhard.