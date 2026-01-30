Närrische Auszeichnungen
Diez: Ein Abend voller Orden im Schloss Oranienstein
Ausgelassen feiern von links: Moderator Heibel, Generalarzt Matthias Grüne, Ann-Katrin Siegl vom KV Niederhadamar, Stadtbürgermeisterin Annette Wick und der ehemalige Kommandant Generalstabsarzt a. D. Armin Kalinowski
Rolf-Peter Kahl

Närrische Zeiten herrschten im Diezer Schloss Oranienstein, wo wieder Orden an die Vertreter des Dreierbunds Limburg-Diez-Hadamar vergeben wurden. Seit zwölf Jahren ist die Ordensverleihung dort ein fester Programmpunkt.

Lesezeit 1 Minute
Mit einem kräftigen „Helau!“ und viel närrischer Begeisterung fand im Diezer Schloss Oranienstein die traditionelle, närrische Ordensverleihung des Kommandos Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung an die Närrinnen und Narren des Dreierbundes Limburg–Diez–Hadamar statt.

