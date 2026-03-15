Bei der Sportlerehrung der Stadt Diez wurden Athletinnen und Athleten für ihre im vergangenen Jahr erzielten Erfolge ausgezeichnet. Besonders erfreulich: Viele junge Sportler waren dabei.
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Mit ihrer dritten Veranstaltung hat die Stadt Diez erneut ihre erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler geehrt. Zahlreiche Athletinnen und Athleten, Trainer sowie Vertreter der örtlichen Vereine kamen in der Stadtbibliothek zusammen, um auf ein erfolgreiches Sportjahr 2025 zurückzublicken und besondere Leistungen zu würdigen.