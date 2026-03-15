Einzelsportler und Teams dabei Diez ehrt zahlreiche talentierte Athleten Rolf-Peter Kahl 15.03.2026, 17:00 Uhr

i Auf den Stufen des Rathauses in Diez formierten sich alle geehrten Sportlerinnen und Sportler zusammen mit ihren Trainern und der Stadtbürgermeisterin zum Erinnerungsfoto. Rolf-Peter Kahl

Bei der Sportlerehrung der Stadt Diez wurden Athletinnen und Athleten für ihre im vergangenen Jahr erzielten Erfolge ausgezeichnet. Besonders erfreulich: Viele junge Sportler waren dabei.

Mit ihrer dritten Veranstaltung hat die Stadt Diez erneut ihre erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler geehrt. Zahlreiche Athletinnen und Athleten, Trainer sowie Vertreter der örtlichen Vereine kamen in der Stadtbibliothek zusammen, um auf ein erfolgreiches Sportjahr 2025 zurückzublicken und besondere Leistungen zu würdigen.







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