Großer Andrang bei Kirmes
Diez: Die Kleinsten hatten den größten Spaß
Die Kinder der Kita am Schlossberg waren stolz, als Erste das Frühlingsfest eröffnen zu dürfen.
Die Kinder der Kita am Schlossberg waren stolz, als Erste das Frühlingsfest eröffnen zu dürfen.
Oliver Schäffer

Am Wochenende sorgte das zweite Diezer Frühlingsfest für Begeisterung. Highlight war ein sechsminütiges Feuerwerk am Samstagabend.

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Die Grafenstadt rockt den Frühling: Nach dem fulminanten Erfolg des Diezer Frühlingsmarktes mit seinem verkaufsoffenen Sonntag und der Automobilausstellung folgte am vergangenen Wochenende das nächste Highlight: das Frühlingsfest. Die Kirmes mit Fahrgeschäften war gut besucht und die zahlreichen Buden boten allerlei Deftiges und Süßes, sodass kein Magen leer bleiben musste.

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