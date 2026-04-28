Am Wochenende sorgte das zweite Diezer Frühlingsfest für Begeisterung. Highlight war ein sechsminütiges Feuerwerk am Samstagabend.
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Die Grafenstadt rockt den Frühling: Nach dem fulminanten Erfolg des Diezer Frühlingsmarktes mit seinem verkaufsoffenen Sonntag und der Automobilausstellung folgte am vergangenen Wochenende das nächste Highlight: das Frühlingsfest. Die Kirmes mit Fahrgeschäften war gut besucht und die zahlreichen Buden boten allerlei Deftiges und Süßes, sodass kein Magen leer bleiben musste.