Karrieretag bei Optonia Diez: Der Beruf des Augenoptikers steht vor dem Wandel Mariam Nasiripour 19.09.2025, 17:30 Uhr

i Volles Haus bei der Veranstaltung bei Optonia: Verbandsgemeindebürgermeisterin Maren Busch (2. von rechts) war eine der Besucherinnen des Karrieretags. Links von ihr sitzt Optonia-Geschäftsführer Holger Werner. Ein Thema des Tages war der Wandel des Berufs des Augenoptikers. Mariam Nasiripour

Augenoptiker braucht mit zunehmendem Alter fast jeder Mensch, wenn die Sehkraft im Alter nachlässt. In Diez werden einige davon ausgebildet. Beim jüngsten Karrieretag bei Optonia wurde ein Wandel des Berufsbilds prognostiziert.

„Treffen – Vernetzen – Karriere gestalten“ lautete das Motto des achten Karrieretags bei der Optonia, der privaten Fachschule für Augenoptik und Optometrie im Wilhelm-von-Nassau-Park in Diez. Begrüßt wurden die Teilnehmenden durch Geschäftsführer Holger Werner.







Artikel teilen

Artikel teilen