Augenoptiker braucht mit zunehmendem Alter fast jeder Mensch, wenn die Sehkraft im Alter nachlässt. In Diez werden einige davon ausgebildet. Beim jüngsten Karrieretag bei Optonia wurde ein Wandel des Berufsbilds prognostiziert.
Lesezeit 2 Minuten
„Treffen – Vernetzen – Karriere gestalten“ lautete das Motto des achten Karrieretags bei der Optonia, der privaten Fachschule für Augenoptik und Optometrie im Wilhelm-von-Nassau-Park in Diez. Begrüßt wurden die Teilnehmenden durch Geschäftsführer Holger Werner.