Lange hatte es bis zur Realisierung eines Denkmals für die 16 in Diez ermordeten luxemburgischen Kriegsgefangenen gedauert: Aufgrund eines Schadens musste es aufwendig restauriert werden. Am 19. September wird es an seinen alten Platz zurückkehren.
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Es ist eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte der Stadt Diez: Nach dem Überfall Deutschlands auf Luxemburg im Jahr 1940 wurden die männlichen Luxemburger zur Wehrmacht eingezogen. 16 von ihnen, die sich weigerten, für Nazi-Deutschland in den Krieg zu ziehen, wurden verhaftet und nach Diez verschleppt, wo sie 1944 in einer Kiesgrube ermordet wurden.