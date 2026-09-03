Zweiter Weltkrieg Diez: Denkmal für ermordete Kriegsgefangene Till Kronsfoth 03.09.2026, 21:00 Uhr

i Das Denkmal für die 16 in Diez ermordeten Luxemburger ist bald wieder vollständig Till Kronsfoth

Lange hatte es bis zur Realisierung eines Denkmals für die 16 in Diez ermordeten luxemburgischen Kriegsgefangenen gedauert: Aufgrund eines Schadens musste es aufwendig restauriert werden. Am 19. September wird es an seinen alten Platz zurückkehren.

Es ist eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte der Stadt Diez: Nach dem Überfall Deutschlands auf Luxemburg im Jahr 1940 wurden die männlichen Luxemburger zur Wehrmacht eingezogen. 16 von ihnen, die sich weigerten, für Nazi-Deutschland in den Krieg zu ziehen, wurden verhaftet und nach Diez verschleppt, wo sie 1944 in einer Kiesgrube ermordet wurden.







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