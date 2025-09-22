So-Theater bringt Komödie Diez: Darsteller begeistern mit Intrigenspiel Thorsten Kunz 22.09.2025, 18:00 Uhr

i Das Ensemble erhielt nach der Aufführung lang anhaltenden Applaus vom Publikum. Kunz Thorsten

Durch Betrug und Tricksereien häuft ein Kaufmann ein erhebliches Vermögen an, seine Gier scheint grenzenlos. Volpone heißt dabei die Hauptperson im neuen Stück, das das Diezer So-Theater jetzt erfolgreich präsentiert hat.

Volpones neuestes Geschäftsmodell ist recht erfolgreich: Durch Betrug und Tricksereien bereits mit einem stolzen Vermögen gesegnet, stellt sich der venezianische Kaufmann einfach todkrank. Einen Erbschleicher nach dem anderen nimmt er nun aus. Er verspricht jedem, ihn testamentarisch als alleinigen Erben seines Nachlasses einzusetzen.







Artikel teilen

Artikel teilen