Streit um Erinnerungskultur Diez: Chronik einer Auseinandersetzung Till Kronsfoth 15.09.2026, 13:00 Uhr

i Bis das Denkmal in seiner heutigen Form realisiert werden konnte, ging fast ein Jahrzehnt ins Land. Till Kronsfoth

Vor 28 Jahren wurde in Diez das Denkmal für 16 im Zweiten Weltkrieg ermordete Kriegsgefangene enthüllt. Doch bis es so weit war, hatte es jahrelangen Streit gegeben. Es ging um grundlegende Fragen der Vergangenheitsbewältigung.

Es gab in den 90er-Jahren wohl kaum eine politische Debatte, die in Diez so heftig geführt wurde, wie jene um das Denkmal für 16 Luxemburger. Die jungen Männer hatten sich im Zweiten Weltkrieg dem Dienst in der Wehrmacht entzogen, waren deshalb 1944 von der Westfront nach Diez deportiert und dort ermordet worden.







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