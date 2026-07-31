Ende gut, alles gut?
Diez: Bremsschwellen „Am Geisenberg“ zeigen Wirkung
Letzte Hand wird bei der Montage einer Geschwindigkeitsschwelle „Am Geisenberg“ angelegt.
Letzte Hand wird bei der Montage einer Geschwindigkeitsschwelle „Am Geisenberg“ angelegt.
Oliver Schäffer/VG Diez

„Runter vom Gas“: „Am Geisenberg“ und „In der Brückenstraße“ sollen Bremsschwellen für mehr Sicherheit sorgen, indem sie Autofahrer zum langsameren Fahren zwingen. Erste Reaktionen liegen auch schon vor.

Lesezeit 2 Minuten
„Du, irgendetwas muss passiert sein. Die Autos fahren jetzt plötzlich ganz langsam bei uns vorbei.“ Auf diesen Satz seiner Frau hatte Wolfgang Kollmann aus Diez schon seit Monaten gewartet. Denn seit Beginn der Bauarbeiten an der Aarbrücke und der Sperrung der Bismarckstraße hat sich der Verkehr in Kollmanns Nachbarschaft „Am Geisenberg“ stark erhöht.
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