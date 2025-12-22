Entstehungsbrand gelöscht Diez: Brandstiftung in der alten Postbankfiliale? Johannes Koenig 22.12.2025, 13:00 Uhr

i Die Räume der alten Postbankfiliale in Diez wurden nach dem Brand am Samstagabend amtlich versiegelt. Johannes Koenig

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Diez wegen eines Feuers in der alten Postbankfiliale in der Wilhelmstraße alarmiert. Der Entstehungsbrand konnte schnell gelöscht werden. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei.

Am Samstagabend brannte es in den Räumen der alten Postbankfiliale in Diez. Gegen 19.40 Uhr wurde laut Polizeiangaben der Brand in der Wilhelmstraße gemeldet. Die ursprüngliche Alarmierung lautete dabei Gebäudebrand mit Personenrettung, deshalb wurden auch die Feuerwehren Birlenbach-Fachingen und Altendiez alarmiert, erklärte der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Diez, Thomas Wilbert.







Artikel teilen

Artikel teilen